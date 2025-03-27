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Назван самый дешевый чай в России

Глава Fstok.ru Колчина: упаковка самого дешевого чая в России стоит от 30–50 рублей
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Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Самый дешевый сорт чая в России — пакетированный чай эконом-категории по цене от 30–50 рублей за упаковку с 20–25 пакетиками, сообщила «Газете.Ru» основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина.

«Их производят из чайной пыли или мелких фракций листа. Минус — такой чай имеет более низкое качество и может содержать искусственные ароматизаторы.
Рекомендуем покупать зеленый или черный листовой чай, более выгодные варианты в упаковке 100 граммов. Если нужен недорогой черный листовой чай, обратите внимание на чаи Краснодарского края. Это единственный регион в России, где выращивают чай в промышленных масштабах. Средняя его цена — от 100–150 рублей за 100 граммов, в зависимости от бренда и качества. Самые выгодные сорта зеленого листового чая производят в Китае и Индии, так как это крупнейшие экспортеры чая в мире. Его стоимость составляет от 100–150 рублей за 100 граммов», — отметила Колчина.

По словам Колчиной, самый дешевый кофе в российских магазинах — сорт робуста, он стоит в среднем 500 рублей за упаковку в 200 граммов.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании еды из автоматов.

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