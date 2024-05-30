Стало известно, почему немецкий производитель шоколада отказался уходить из РФ

Глава германской кондитерской компании Ritter Sport Андреас Ронкен назвал правильным решение продолжить поставки продукции на российский рынок. Об этом он заявил в интервью журналу Focus .

«Наше решение было верным, я бы принял его снова», — сказал Ронкен, пояснив, что «российские дети тоже любят шоколад».

По словам главы Ritter Sport, уход с российского рынка, который является для компании вторым по величине, привел бы к увольнению 200 сотрудников на производстве в Вальденбухе.

«Этот случай указывает на дилемму между моральной позицией и ответственностью перед работниками», — отметил Ронкен.

Он добавил, что не может поставлять продукцию только в страны, полностью соответствующие его представлениям о морали. При этом производитель шоколада жертвует средства на помощь Украине.

«В 2023 году было переведено около €1 млн», — уточнил глава Ritter Sport.

До этого стало известно, что в России стали производить больше шоколада.

Ранее производителя шоколада Milka оштрафовали на €337,5 млн.