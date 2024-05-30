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Стало известно, почему немецкий производитель шоколада отказался уходить из РФ

Директор Ritter Sport Ронкен: Россия — второй по величине рынок для компании

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Global Look Press

Глава германской кондитерской компании Ritter Sport Андреас Ронкен назвал правильным решение продолжить поставки продукции на российский рынок. Об этом он заявил в интервью журналу Focus .

«Наше решение было верным, я бы принял его снова», — сказал Ронкен, пояснив, что «российские дети тоже любят шоколад».

По словам главы Ritter Sport, уход с российского рынка, который является для компании вторым по величине, привел бы к увольнению 200 сотрудников на производстве в Вальденбухе.

«Этот случай указывает на дилемму между моральной позицией и ответственностью перед работниками», — отметил Ронкен.

Он добавил, что не может поставлять продукцию только в страны, полностью соответствующие его представлениям о морали. При этом производитель шоколада жертвует средства на помощь Украине.

«В 2023 году было переведено около €1 млн», — уточнил глава Ritter Sport.

До этого стало известно, что в России стали производить больше шоколада.

Ранее производителя шоколада Milka оштрафовали на €337,5 млн.

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