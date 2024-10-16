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Стало известно, сколько немецких компаний продолжают работать в России

«Известия»: в России действуют около 1,2 тысячи компаний с немецким капиталом

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В 2024 году в России продолжают действовать порядка 1,2 тыс. компаний с немецким капиталом, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу посольства ФРГ в Москве.

«Решение остаться или уйти с российского рынка компании принимают сами», — отметили в диппредставительстве.

На начало 2022 года в РФ работали 3,6 тыс. немецких компаний. При этом в 2011 году их было почти вдвое больше — 6,3 тыс. компаний.

Одним из крупных немецких брендов, который продолжает работать с Россией, несмотря на угрозы, остается Ritter Sport. Уход с российского рынка, который является для компании вторым по величине, привел бы к увольнению 200 сотрудников на производстве в Вальденбухе, отметил глава германской кондитерской компании Андреас Ронкен, добавив, что «российские дети тоже любят шоколад».

Ранее экономист назвал условие возвращения ушедших брендов в РФ.

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