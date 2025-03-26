Участника шоу «Голос» задержали за мошенничество

Певца Эмиля Кадырова задержали за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Кадырова подозревают в мошенничестве с «Пушкинской картой» на сумму 1,3 миллиона рублей. Утверждается, что артист действовал со знакомой Еленой Гурко, работающей заместителем худрука киноконцертного зала «Эльдар».

Как отмечает Mash, через концертный зал Кадыров и Гурко выставляли билеты на несуществующие концерты певца и затем скупали их через «Пушкинские карты». Так они получали переводы из бюджета. Спецназ задержал Кадырова. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Эмиль Кадыров стал известен после участия в шоу «Голос» в 2015 году. Он пел в составе команды Александра Градского и дошел до четвертьфинала. В 2017 году певец выступил в качестве наставника в музыкальном проекте «Во весь голос». В 2018-м он получил специальный приз конкурса молодых исполнителей «Новая волна».

На данный момент артист является солистом Театра Александра Градского «Градский Холл».

Ранее фигурантка по делу Долиной оказалась причастна к еще трем мошенничествам.