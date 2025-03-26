Маск обвинил журналистов Financial Times в некомпетентности

Американский предприниматель и основатель Tesla Илон Маск раскритиковал британское издание Financial Times (FT) за некорректный анализ финансовой отчетности его автомобильной компании, обвинив журналистов в некомпетентности. Таким образом он прокомментировал в соцсети X публикацию пользователя, обратившего внимание на статью FT.

«Оказывается, Financial Times не разбираются в финансах», — написал Маск.

Как сообщает сама газета, у журналистов ранее возникли вопросы к разнице между капиталовложениями Tesla в размере $6,3 млрд во второй половине 2024 года и в то же время меньшим ростом стоимости валовых активов на $4,9 млрд.

В своей публикации Financial Times указывала, что из общей разницы в $1,4 млрд долларов компания направила $689 млн на погашение долговых обязательств и получила $270 млн от продажи активов. Оставшуюся разницу в примерно $500 млн, как поясняло издание, можно отнести на счет колебаний валютных курсов, списания нематериальных активов, а также реализации активов по ценам, не покрывающим их полную амортизированную стоимость.

Телеканал ABC News до этого сообщал, что утром 24 марта в американском штате Техас полицейские обнаружили несколько взрывных устройств в дилерском центре компании Tesla. По словам источника в правоохранительных органах, ФБР получило данные о 48 случаях нападений на дилерские центры, автомобили и зарядные станции компании Маска.

Ранее Маск прокомментировал инцидент с взрывными устройствами в дилерском центре Tesla.