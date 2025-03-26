В популярных иностранных красках для волос нашли опасное запрещенное вещество

SHOT Проверка: в красках для волос Schwarzkopf и Syoss нашли опасное вещество

Опасное запрещенное вещество обнаружили в красках для волос немецких производителей Schwarzkopf и Syoss, пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

Как пишет канал, в красках нашли токсичный альдегид — лилиал (бутилфенил метилпропиональ). Он негативно влияет на репродуктивную систему, из-за чего с 2023 года альдегид внесен в перечень веществ, запрещенных в парфюмерии и косметике.

Опасную продукцию немецкого производителя нашли в Чехии. В Минздраве республики признали, что краски не соответствуют требованиям. В России продукция этих брендов тоже продается.

Запрещенный бутилфенил метилпропиональ могут добавлять в кремы, шампуни и другие косметические товары. Он имеет аромат ландыша.

Накануне SHOT писал о проведении проверок в магазинах продукции с низкими ценами «Маяк» в ряде регионов России. При проверках были выявлены нарушения массового характера. По данным канала, по результатам проверок в торговой сети изъяли почти полтонны продукции, а несоответствие нормам нашли в 56% отобранных образцов.

Ранее стало известно, что в России вырос объем подделок одного вида продукции.