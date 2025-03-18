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В Госдуме назвали способы, которые помогут россиянам добиться увеличения пенсии

Депутат Говырин: выбор выгодного фонда поможет россиянам увеличить пенсию
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Выбор выгодного фонда и управление накоплениями поможет россиянам увеличить пенсию, если они являются участниками накопительной пенсионной системы. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

По его словам, важно также следить за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов. Кроме того, можно использовать возможности срочной пенсионной выплаты и получить средства в более короткий срок.

«Срочная выплата доступна гражданам, которые делали добровольные взносы, направляли материнский капитал на накопления или участвовали в программах государственного софинансирования. Чтобы оформить такую выплату, необходимо обратиться в Соцфонд России или НПФ, где находятся ваши накопления», — уточнил Говырин.

Он также напомнил, что россияне могут докупить пенсионные баллы, если они не смогли добрать минимальное количество для назначения пенсии. Депутат добавил, что женщины также могут перевести маткапитал на накопительную пенсию.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб до этого рассказала «Газете.Ru», что в перспективе в России придется увеличивать налоги и страховые взносы на пенсии россиян, если демографическая ситуация не выровняется.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если выплата пенсии задерживается.

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