ЦБ зафиксировал рост популярности СБП

Популярность Системы быстрых платежей (СБП) среди россиян продолжает стремительно расти. Во втором квартале 2024 года граждане совершили почти 2,3 млрд переводов через СБП на сумму 13,4 трлн руб. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

По сравнению с первым кварталом количество переводов выросло на 27%, а их объем – на 47%.

«Люди все активнее используют СБП для переводов между своими счетами в разных банках. С 1 мая разрешено переводить до 30 млн руб. в месяц бесплатно, и это подстегнуло спрос», – отметили в Банке России.

Средний перевод в СБП во 2 квартале составил 5,9 тыс. руб. Шесть из десяти россиян воспользовались системой для денежных переводов, а четверо из десяти – для оплаты товаров и услуг. В среднем один гражданин перевел 24 раза и совершил 14 покупок через СБП.

Объем и количество покупок с использованием СБП также демонстрируют впечатляющую динамику. За год эти показатели выросли в 2,5 и 2,4 раза соответственно. Средний чек составил 1,8 тыс. руб. Доля покупок в общем числе операций – 26%.

В конце июня стало известно, что Сбер, Альфа-Банк и Т-банк объединятся в консорциум для создания единого QR-кода для оплаты покупок, который может стать альтернативой Системе быстрых платежей (СБП). Этот шаг направлен на улучшение качества платежных сервисов и повышение доверия клиентов к технологии. Покупатели смогут выбрать Pay-сервис, СБП или цифровой рубль для оплаты, сканируя QR-код в магазине.

Ранее россияне распробовали оплату QR-кодом.