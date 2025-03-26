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Россияне пожаловались на неполадки в работе СБП

Downdetector: пользователи из России пожаловались на сбой в работе СБП
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Илья Питалев/РИА Новости

Россияне жалуются на работу системы быстрых платежей (СБП). Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Из информации на портале следует, что на работу СБП поступило более 3 000 жалоб.

Чаще всего на неполадки жалуются жители Тверской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Свердловской областей, а также Москвы и Подмосковья.

Предыдущий сбой в работе СБП произошел чуть более месяца назад. Клиенты российских банков сообщали 14 февраля об отказах в проведении финансовых операций и трудностях с платежами по QR-кодам. В приложениях банков было указано, что переводы и оплата станут доступны позже вечером.

Руководитель Национальной системы платежных карт Владимир Комлев отмечал в январе, что минимум 50 иностранных банков принимают деньги через СБП.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два-три года будут появляться новые направления для транзакций по СБП — в частности, Турция, некоторые азиатские страны, Южная Америка и Ближний Восток.

Ранее ЦБ зафиксировал рост популярности СБП.

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