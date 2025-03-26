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В России предложили новый способ закупки флота за границей

РБК: в России может появиться единый оператор для закупки кораблей за рубежом
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Татьяна Меель/РИА Новости

Российские власти рассматривают вероятность создания специального оператора для закупки кораблей за границей при использовании господдержки, так чтобы процедуры проходили в формате «единого окна», пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение источников в судостроительной и судоходной отрасли.

В Минпромторге в беседе с изданием подтвердили проработку подобного механизма в соответствии с поручением президента Владимира Путина. В то же время там подчеркнули, что пока развитие проекта находится на стадии формирования параметров инициативы совместно с отраслевым сообществом.

На этой неделе помощник президента страны Николай Патрушев сообщил, что недостаток финансирования и внимания к состоянию научного флота РФ привел к его устареванию и сокращению. По словам Патрушева, за последние 30 лет российский научный флот сократился до критического минимума. Более того, средний возраст входящих в него кораблей составляет порядка 34 лет.

14 февраля заместитель директора Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова Петр Завьялов в беседе с журналистами газеты «Известия» заявил, что РФ не обладает достаточным количеством кораблей для полноценных исследований в акватории Каспийского моря. В настоящее время в соответствующих исследованиях задействованы только небольшое судно «Денеб» и еще несколько кораблей, включая маломерные катера. Но такая ситуация не соответствует требованиям времени, отметил специалист.

Ранее Путин назвал союзников России помимо армии и флота.

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