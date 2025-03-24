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Патрушев заявил о критическом сокращении российского научного флота

Патрушев: сокращение научного флота грозит РФ потерей лидерства в Арктике
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Недостаток финансирования и внимания к состоянию научного флота РФ привел к его устареванию и сокращению. Об этом заявил помощник президента страны Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он прокомментировал ситуацию в ходе заседания научно-экспертного совета Морской коллегии.

По словам Патрушева, за последние 30 лет российский научный флот сократился до критического минимума. Более того, средний возраст входящих в него кораблей составляет порядка 34 лет.

«Суда изношены более чем на 80%. Их эксплуатация обходится значительно дороже современных иностранных аналогов», — подчеркнул помощник главы государства.

Он уточнил, что из-за несоответствия текущего состояния научного флота современным требованиям РФ рискует лишиться лидерства в сфере арктических исследований. Как сказал Патрушев, ситуацию усугубляет действие западных санкций.

На этом фоне помощник российского лидера призвал принять меры для развития научного флота и нарастить объем проводимых исследований. Он добавил, что в нынешних условиях одними из важнейших задач являются «расширение научно обоснованных представлений» об Арктике в целом и протекающих в ней процессах.

14 февраля заместитель директора Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова Петр Завьялов в беседе с журналистами газеты «Известия» заявил, что РФ не обладает достаточным количеством кораблей для полноценных исследований в акватории Каспийского моря. В настоящее время в соответствующих исследованиях задействованы только небольшое судно «Денеб» и еще несколько кораблей, включая маломерные катера. Но такая ситуация не соответствует требованиям времени, отметил специалист.

Ранее решение США о начале массового строительства ледоколов связали с растущей активностью РФ в Арктике.

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