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США сделают исключение из санкций для Венгрии, чтобы она оплатила газ из РФ

Сийярто: США сделают исключение для Венгрии относительно оплаты газа из РФ
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Vladislav Culiomza/Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вашингтон согласился сделать для Будапешта исключение из американских санкций при оплате поставок российского газа по контрактам с «Газпромом». Его слова приводит ТАСС.

«Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», — сказал он.

По его словам, благодаря данному решению президента США Дональда Трампа энергоснабжение Венгрии надежно гарантировано.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна из-за санкций, энергокризиса и потери экспортного рынка в Россию за последние три года лишилась €22 миллиардов. До этого Орбан заявил, что Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств. Он также заявил, что в Брюсселе «понадобится чистка», которую «проводят наши друзья в Америке».

Ранее США разрешили Турции оплачивать российский газ через Газпромбанк.

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