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Россиянам стали доступны переводы денег по СБП в девять стран

«Известия»: россияне могут отправить деньги по СБП в девять стран
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Илья Питалев/РИА Новости

Россияне могут отправить деньги с помощью системы быстрых платежей в девять стран. Об этом пишут «Известия».

Переводы по СБП доступны в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Абхазию, Армению, Молдавию и Лаос, отмечает издание.

Руководитель Национальной системы платежных карт Владимир Комлев отметил, что сейчас минимум 50 иностранных банков принимают деньги через СБП.

Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что в ближайшие два-три года будут появляться новые направления для транзакций по СБП — в частности, Турция, некоторые азиатские страны, Южная Америка и Ближний Восток.

В прошлом году сообщалось, что с 1 ноября банки перестали взимать с россиян комиссию за переводы в пользу государства через систему быстрых платежей. Речь идет об оплате детских садов, дополнительных кружков и секций, а также налогов, штрафов и так далее, уточнили в пресс-службе Банка России.

Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов в 100 тысяч рублей в месяц распространился на операции с электронными кошельками.

Ранее ЦБ зафиксировал рост популярности СБП.

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