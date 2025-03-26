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Китаю предрекли шок из-за утраты важного преимущества

FT: исчезновение дешевой рабочей силы шокирует экономику Китая
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Thomas Peter/Reuters

Заработные платы в производственных центрах южного Китая, за счет которых прежде обеспечивался рост экономики, неуклонно растут, а конкуренция со стороны других стран Юго-Восточной Азии становится все более жесткой, пишет газета Financial Times.

Заводы в Китае сталкиваются с одной и той же дилеммой: либо им приходится инвестировать в автоматизацию, что оборачивается сокращением числа рабочих мест, либо они медленно приходят в упадок. Опрошенные изданием экономисты сказали, что такая тенденция означает для Китая отход от дешевого производства.

Согласно исследованию Университета Чанчжоу, в 12 трудоемких национальных отраслях средняя занятость сократилась примерно на 14% или почти на 4 млн рабочих мест, в период с 2011 по 2019 год.

Во второй половине февраля издание South China Morning Post написало, что компания Shuntian Chemical Group из провинции Шаньдун на востоке Китая угрожает уволить одиноких сотрудников, если они останутся холостыми к осени. В уведомлении, выпущенном компанией, говорится, что одинокие и разведенные работники в возрасте от 28 до 58 лет должны вступить в брак до конца сентября 2025 года. В противном случае им грозит увольнение.

Ранее в соцсетях раскритиковали фирму, где сотрудникам выделили две минуты на поход в туалет.

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