В соцсетях раскритиковали фирму, где сотрудникам выделили две минуты на поход в туалет

Китайская компания установила для сотрудников лимит времени на один поход в туалет. Это вызвало шквал критики в соцсетях, сообщает South China Morning Post.

Новые правила ввели с 11 февраля для сотрудников торговой фирмы Three Brothers Machine Manufacturing Company, которая расположена в Фошане, провинция Гуандун. Теперь им разрешено делать двухминутные перерывы на туалет лишь в определенные промежутки времени. А тем, кто не может следовать ограничениям из-за проблем со здоровьем, рекомендовали обратиться за специальным разрешением в отдел кадров.

Представители компании отметили, что это правило направлено на поддержание здоровья сотрудников, а также для повышения эффективности и улучшения трудовой дисциплины. Нововведение обосновали древним текстом «Внутренний канон Желтого императора», который признан самым ранним и наиболее значимым письменным трудом в традиционной китайской медицине.

Ранее владелец сети ресторанов в Китае распределил праздничную выручку между всеми работниками.