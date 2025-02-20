Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В соцсетях раскритиковали фирму, где сотрудникам выделили две минуты на поход в туалет

SCMP: китайская компания ввела для сотрудников двухминутные перерывы на туалет
close
redart14/Shutterstock/FOTODOM

Китайская компания установила для сотрудников лимит времени на один поход в туалет. Это вызвало шквал критики в соцсетях, сообщает South China Morning Post.

Новые правила ввели с 11 февраля для сотрудников торговой фирмы Three Brothers Machine Manufacturing Company, которая расположена в Фошане, провинция Гуандун. Теперь им разрешено делать двухминутные перерывы на туалет лишь в определенные промежутки времени. А тем, кто не может следовать ограничениям из-за проблем со здоровьем, рекомендовали обратиться за специальным разрешением в отдел кадров.

Представители компании отметили, что это правило направлено на поддержание здоровья сотрудников, а также для повышения эффективности и улучшения трудовой дисциплины. Нововведение обосновали древним текстом «Внутренний канон Желтого императора», который признан самым ранним и наиболее значимым письменным трудом в традиционной китайской медицине.

Ранее владелец сети ресторанов в Китае распределил праздничную выручку между всеми работниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами