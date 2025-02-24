Компания в Китае установила неженатым сотрудникам дедлайн по вступлению в брак

Компания в Китае угрожает уволить одиноких сотрудников, если они останутся холостыми к осени, пишет South China Morning Post.

Компания Shuntian Chemical Group из провинции Шаньдун на востоке Китая оказалась в центре скандала после того, как объявила о необычной политике для своих сотрудников. В уведомлении, выпущенном компанией, говорится, что одинокие и разведенные работники в возрасте от 28 до 58 лет должны вступить в брак до конца сентября 2025 года. В противном случае им грозит увольнение.

Согласно новым правилам, те, кто не найдет себе пару до конца марта, должны будут написать письмо с самокритикой. Если к концу июня сотрудники останутся одинокими, компания проведет их «оценку». А если к сентябрю они все еще не будут состоять в браке, с ними разорвут контракты.

В объявлении компания подчеркнула, что такая политика направлена на поддержку традиционных китайских ценностей. Однако такая инициатива вызвала резкую критику как со стороны общественности, так и со стороны официальных лиц. Сообщается, что компания получила выговор за нарушение трудового законодательства и прав сотрудников, после чего отменила постановление, угрожавшее холостым сотрудникам.

Ранее в соцсетях раскритиковали фирму, где сотрудникам выделили две минуты на поход в туалет.