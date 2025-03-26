Названы основные проблемы пенсионеров при трудоустройстве

Низкие зарплатные предложения, физическое несоответствие требованиям и скрытый эйджизм являются основными проблемами пенсионеров при трудоустройстве, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования аналитиков сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», которое провели с 10 по 25 марта среди 1760 женщин в возрасте от 59 лет и мужчин 64 лет и старше.

По результатам исследования выяснилось, что чаще всего пенсионеры в России испытывают сложности с трудоустройством из-за недостаточной физической формы.

Для большинства респондентов — 70% — главным стимулом для поиска нового места работы является нехватка денег. Еще 43% признались, что ищут новое место труда из-за большого количества свободного времени.

На этой неделе сервис «Зарплата.ру» сообщил, что сложнее всего пенсионерам в России устроиться на работу в сферах общепита и IT. Охотнее берут на работу пенсионеров компании из сферы услуг, образования, науки и розничной торговли. Кроме того, российские компании часто нанимают пенсионеров в качестве рабочего персонала.

На этой неделе компания Level Group представила результаты исследования, согласно которым почти каждый десятый опрошенный россиянин предпенсионного возраста (11%) хотел бы переехать, но не имеет такой возможности. 4% имеют возможность и желание переехать, но не могут решиться на перемены.

Ранее стало известно, что некоторым категориям граждан повысят зарплату в 2025 году.