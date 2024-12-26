Некоторым категориям граждан повысят зарплату в 2025 году

В России с 1 января 2025 года размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличат на 16,6%, до 22 440 рублей, что станет причиной и роста зарплат в стране, напомнила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко в разговоре с агентством РИА Новости.

Она подчеркнула, что зарплата за месяц на условиях полного рабочего дня не может составлять сумму ниже установленной величины МРОТ. Поэтому повышение этого показателя станет причиной пересмотра заработных плат у россиян, труд которых в настоящее время оплачивается в размере ниже 22 440 рублей.

На этой неделе вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в России учителя школ будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников. По его словам, данная инициатива будет прописана в Стратегии развития образования.

В четверг заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова рассказала, что россияне могут заработать на 13-й зарплате, положив деньги на накопительный счет или срочный вклад.

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