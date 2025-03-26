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Пенсионерам назвали самые трудные для трудоустройства сферы

РИА Новости: общепит и IT — самые трудные для трудоустройства пенсионеров сферы
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Ekkasit A Siam/Shutterstock/FOTODOM

Сложнее всего пенсионерам в России устроиться на работу в сферах общепита и IT, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования аналитиков сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», которое провели с 10 по 25 марта среди 1760 женщин в возрасте от 59 лет и мужчин 64 лет и старше.

Как выяснилось по итогам исследования, помимо общепита и IT, самыми сложными для трудоустройства пожилых граждан стали сферы финансов, маркетинга и PR.

Охотнее берут на работу пенсионеров компании из сферы услуг, образования, науки и розничной торговли. Кроме того, российские компании часто нанимают пенсионеров в качестве рабочего персонала.

На этой неделе компания Level Group представила результаты исследования, согласно которым почти каждый десятый опрошенный россиянин предпенсионного возраста (11%) хотел бы переехать, но не имеет такой возможности. 4% имеют возможность и желание переехать, но не могут решиться на перемены.

Ранее россиянам объяснили, почему строители вошли в число профессий с высокими зарплатами.

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