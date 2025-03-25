Россиянам объяснили, почему строители вошли в число профессий с высокими зарплатами

Представители строительной отрасли попали в список самых высокооплачиваемых профессий в России, потому что их работа связана с максимальной занятостью. Об этом kp.ru рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя исследование аналитиков портала «Работа.ру».

«Это тяжелая физическая работа, которая зачастую происходит вне графика. Не восьмичасовой рабочий день, а десятичасовой. Не пятидневка, а шестидневка. Плюс на стройке острый дефицит специалистов, связанных с управлением тяжелой техникой, это крановщики, бульдозеристы. Еще одна причина кроется в демографии. Молодежь не очень активно идет в эту сферу, а мигрантов стало меньше и закрыть этот вакуум своими силами мы не можем», — сказал эксперт.

Водители-дальнобойщики также вошли в число специалистов с высокими зарплатами, потому что спрос на них растет на фоне меняющейся из-за санкций логистики, продолжил эксперт. Работа бурильщиков также связана с непростыми условиями труда, что также влияет на оплату. В IT-сфера самой высокооплачиваемой профессией стал Java разработчик (пишет приложения и видеоигры). На это влияет их высокая квалификация, заключил Сафонов.

Аналитики портала «Работа.ру» до этого установили, что наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в IT являются главный c++ разработчик (senior) — 236 тыс. рублей, java разработчик — 256 тыс. рублей. Зарплаты бурильщиков в России в среднем составляют 193 тыс. рублей. Также в числе лидеров по зарплатам названы начальники строительных участков с окладами от 180 тыс. рублей и водители-дальнобойщики, которые получают от 175 тыс. рублей в месяц.

Ранее были названы зарплаты многодетных россиянок.