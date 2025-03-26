Застройщикам запретят умалчивать о платных услугах при продаже квартир

Российским застройщикам запретят скрывать от потребителей информацию о платных услугах в договорах о покупке квартир. С такой инициативой выступил Национальный союз защиты прав потребителей, пишет газета «Известия».

В организации предлагают создать в стране единый типовой договор без скрытой информации, который девелоперы будут использовать при продаже квартир в новостройках.

Как рассказали в Союзе защиты прав потребителей, в настоящее время застройщики прибегают к агрессивной рекламе, умалчивающей о многих факторах, которые могут заметно увеличить итоговую стоимость жилья. Девелоперы в одностороннем порядке меняют начальные условия договора долевого участия уже после его заключения — в итоге базовая цена вырастает уже после того, как жилье готово к заселению.

Например, цена для покупателя может заметно вырасти за счет того, что итоговая площадь квартиры оказывается больше той, о которой договорились изначально. Кроме того, нередко покупатель обнаруживает, что за озеленение территории, содержание подъезда, строительство детских площадок и парковки около дома нужно платить отдельно.

В конце февраля управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что почти треть — 30% — строящихся квартир и апартаментов на московском рынке новостроек будут сданы в 2025 году. Это свидетельствует о том, что большая часть предлагаемых объектов недвижимости уже находится на высокой стадии готовности.

Ранее в Москве отметили новую тенденцию для покупателей новостроек.