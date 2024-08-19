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«Магнит» запустил франшизу

РБК: сеть гипермаркетов «Магнит» впервые запустила франшизу

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Сеть гипермаркетов «Магнит» впервые запустила франшизу. Об этом сообщает «РБК».

Первые партнерские магазины «Магнита» примут покупателей осенью 2024 года. Передача бренда будет проходить по модели обратной франшизы. Партнеры смогут использовать бизнес-модель «Магнита» и использовать его вывеску в качестве вознаграждения за строительство магазина на площади от 50 до 1 тыс. кв. м. Франчайзи будут выступать в качестве «агентов» по реализации товаров «Магнита» и отвечать за операционное управление магазинами взамен на комиссию с продаж.

В ближайшие годы «Магнит» планирует открыть по такой схеме около тысячи торговых точек, как универсамов «Магнит у дома», так и магазинов «Магнит Рядом», «Магнит Косметик» и «Магнит GO».

До этого сообщалось, что сеть супермаркетов «Магнит» запустит свой маркетплейс на базе KazanExpress.

Ранее «Магнит» получил 33% в крупнейшей дальневосточной сети «Самбери».

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