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ФАС начала проверку крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

ФАС проверяет «Магнит», «Пятерочку» и других ретейлеров из-за стоимости яиц

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Соцсети

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверкам крупнейших торговых сетей в связи с ростом цен на куриные яйца. Об этом сообщило ведомство в официальном Telegram-канале

Под ревизию попали такие ретейлеры, как «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», «Лента», «О'Кей», «Метро» и «Ашан».

«ФАС России в ряде регионов вышла на проверки торговых сетей из-за цен на куриные яйца. Служба продолжает анализ ценообразования на этот продукт по всей товаропроводящей цепочке», — говорится в релизе ведомства.

Ранее ФАС уже проводила ревизию у производителей яиц на фоне резкого скачка цен. По данным Росстата, стоимость этого продукта в России выросла за 2023 год на 61,35%.

Рост цен на яйца привлек внимание президента РФ Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции он отметил дефицит предложения при сохранении спроса, а также несвоевременность открытия импорта.

По последним данным Росстата, в марте куриные яйца подешевели на 4,15% после роста цен в начале года.

Ранее ФАС оштрафовала топливные компании на десятки миллионов рублей.

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