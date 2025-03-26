ЕС ввел запрет на перегрузку российского СПГ через свои терминалы

В ЕС вступил в силу запрет на транзит российского СПГ через терминалы союза

В Евросоюзе в среду, 26 марта, вступил в силу запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы сообщества для третьих стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при этом сами члены ЕС смогут продолжить покупать газ из РФ в прежнем режиме.

Как говорится в соответствующем заявлении Евросоюза, запрет распространяется как на перегрузку газа с одного судна на другое, так и на поставку на побережье. В документе уточняется, что ограничение распространяется на использование терминалов в ЕС, не подключенных к газотранспортной системе союза. Кроме того, запрещаются инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

В феврале Евросоюз запретил импорт СПГ из России через терминалы, которые не подключены к единой системе объединения.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.