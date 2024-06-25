Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз ограничил реэкспорт российского СПГ через свои терминалы

ЕС ограничил транзит СПГ из России для третьих стран через свою территорию

close
100%
Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Европейский Союз ввел санкции, ограничивающие транспортировку российского сжиженного газа через терминалы на территории ЕС для третьих стран, при этом сами члены Евросоюза будут продолжать покупать топливо из РФ в прежнем режиме. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает РИА Новости.

«ЕС запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС для дальнейших поставок в третьи страны», — говорится в заявлении. В Совете отметили, что данная мера призвана значительно снизить доходы России от продажи и транспортировки топлива.

Отмечается, что запрет распространяется как на перегрузку газа с одного судна на другое, так и на поставку на побережье. В документе уточняется, что ограничение распространяется на использование терминалов в ЕС, не подключенных к газотранспортной системе союза. Кроме того, запрещаются инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов как «Артик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

20 июня стало известно, что постпреды стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против РФ. Он включит меры по предотвращению обхода уже введенных ограничений.

Ранее Путин заявил, что все санкции, введенные странами Запада против РФ, должны быть отменены в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами