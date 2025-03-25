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В ЦБ заявили о падении прибыли российских банков в феврале

ЦБ: чистая прибыль банков РФ в феврале снизилась до 214 млрд рублей
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Алексей Куденко/РИА Новости

По итогам февраля прибыль банковского сектора России составила 214 млрд рублей, что на 25% ниже январских показателей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центрального банка РФ.

«Прибыль сектора сократилась на четверть по сравнению с результатом января, до 214 млрд с 286 млрд рублей, из-за роста операционных расходов и отрицательной переоценки валюты», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что в феврале был отмечен рост на 1,9% вложений россиян в банках. При этом объем средств компаний в кредитных организациях вырос на 0,1%.

В конце января в Банке России заявили, что за 2024 год банковский сектор России заработал рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли, что на 15,15% выше прошлогоднего показателя. При этом в декабре прибыль составила 187 млрд рублей, уменьшившись в сравнении с ноябрьским показателем в 2,8 раза.

Ранее Набиуллина раскрыла предполагаемую прибыль банков в 2025 году.

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