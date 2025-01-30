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Прибыль российских банков упала в декабре из-за укрепления рубля

ЦБ: чистая прибыль банков РФ в 2024 году достигла рекордных 3,8 трлн рублей
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

За 2024 год банковский сектор России заработал рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли, что на 15,15% выше прошлогоднего показателя. Об этом говорится в новом обзоре, выпущенном Банком России.

При этом в декабре прибыль составила 187 млрд рублей, уменьшившись в сравнении с ноябрьским показателем в 2,8 раза. Это частично связано с отрицательной переоценкой валюты, связанной с укреплением рубля по отношению к доллару. Убыток от этого составил 120 млрд рублей. В ноябре же переоценка принесла дополнительные 162 млрд.

Кроме того, в декабре традиционно выросли операционные расходы — на 184 млрд рублей. Часть из них ушла на персонал, а другая связана с обесценением нематериальных активов у некоторых банков.

24 января ЦБ сообщил, что при составлении годовых планов российский бизнес в среднем предсказывает уровень инфляции на уровне 10,7% по итогам 2025 года. Согласно данным Росстата, в прошлом году инфляция составила 9,52%. Это говорит о том, что российские компании готовятся к потенциальному ускорению инфляции и не удивятся, если она превысит прогноз Центробанка вдвое.

Ранее в России зафиксировали рекордное снижение внешнего долга страны.

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