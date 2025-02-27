Набиуллина раскрыла предполагаемую прибыль банков в 2025 году

Набиуллина: прибыль банков в этом году составит от 3 трлн до 3,5 трлн рублей

Прибыль российских банков по итогам 2025 года может составить от 3 до 3,5 трлн рублей — о таком прогнозе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на встрече с Ассоциацией банков России, пишет газета «Ведомости».

Как посчитали аналитики регулятора, чистая прибыль кредитных организаций в общей сложности по итогам января превысила уровень декабря в 1,5 раза, составив 286 млрд рублей. Рост прибыли объяснили ощутимым сокращением операционных расходов после традиционно высоких затрат на персонал и маркетинг в конце года.

Относительно аналогичного месяца 2024 года в нынешнем январе объем чистой прибыли банков оказался почти на 20% меньше. В прошлом году этот показатель достиг 352 млрд рублей.

В конце января в обзоре ЦБ сообщалось, что за 2024 год банковский сектор России заработал рекордные 3,8 трлн рублей чистой прибыли, что на 15,15% выше прошлогоднего показателя. При этом в декабре прибыль составила 187 млрд рублей, уменьшившись в сравнении с ноябрьским показателем в 2,8 раза.

Ранее в России зафиксировали рекордное снижение внешнего долга страны.