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В России подешевела аренда однокомнатных квартир

Аренда однокомнатных квартир в России стала дешевле на 1,8%
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Аренда однокомнатных квартир в России по итогам февраля снизилась в цене в среднем на 1,8%, до 26,5 тысячи рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир».

Аналитики портала проанализировали стоимость аренды «однушек» в 70 российских городах. Больше, чем в других городах, цена аренды снизилась в Пензе (-7,6%), Якутске (-7,5%) Тольятти (-6,7%). В Москве снижение составило 1,8%, до 56,6 тысячи рублей в месяц, в Подмосковье — минус 1,1%, до 37,8 тысячи рублей. Сильнее всего аренда этого типа квартир подорожала в Новокузнецке (+7,5%), Владивостоке (+5,5%) и Грозном (+4,2%).

Как объяснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко, в настоящее время происходит коррекция цен, которая началась в январе. «За второе полугодие 2024 года ставки беспрецедентно выросли, и теперь мы наблюдаем откат», — объяснил он.

Во второй половине февраля в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда сообщили, что по итогам января 2025 года в Москве средняя цена аренды студий составила 73 тыс. рублей (-1% за месяц). Медианная стоимость съемных «однушек» достигла 68 тыс. рублей (-3,4% за месяц), двухкомнатных квартир — 95 тыс. рублей (-3,4% за месяц,), трехкомнатных квартир — 150 тыс. рублей (-0,2% за месяц).

Ранее россиянам рассказали, когда дешевле всего снимать квартиру.

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