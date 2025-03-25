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Израиль направит большую часть госбюджета 2025 года на оборону

Kan: парламент Израиля принял в финальном чтении проект госбюджета на 2025 год
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Пленум израильского парламента (кнессета) принял во втором и третьем чтениях законопроект о государственном бюджете страны на 2025 год. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

«Бюджет составит около 619 млрд шекелей (около 14 трлн рублей. — «Газета.Ru»). Наибольшая доля приходится на оборонный бюджет, который составит 109,8 миллиарда шекелей (около 2,5 трлн рублей. — «Газета.Ru»)... Вторым по величине является бюджет министерства образования, а третьим — бюджет министерства здравоохранения», — говорится в сообщении.

По данным компании, законопроект о бюджете поддержали 66 депутатов парламента, против высказались 52 человека.

Несколькими часами ранее исполняющий обязанности посла Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что нельзя допустить повторения событий 7 октября 2023 года. По его словам, палестинское движение ХАМАС во время сделки планировало новые военные вылазки против страны.

Ранее в Израиле одобрили планы продолжения боевых действий в секторе Газа.

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