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В Израиле заявили, что нельзя допустить повторение событий 2023 года

И.о. посла Бен Цви: Израиль не может допустить повторения событий 2023 года
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Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС во время сделки планировало новые военные вылазки против Израиля, нельзя допустить повторения событий 7 октября 2023 года. Об этом в интервью ТАСС заявил исполняющий обязанности посла Израиля в России Александр Бен Цви.

«Предыдущая сделка закончилась 17 дней назад. Это время мы дали, чтобы прийти к какому-то решению. Американцы даже предлагали варианты — ХАМАС все варианты отклонил. Было ясно, это было сказано сразу, что если это не решить, то военные действия мы не прекращаем», — сказал он, комментируя возможность прекращения огня и возвращения к сделке в прежнем виде.

Бен Цви добавил, что движение продолжало перебрасывать оружие с южной части сектора Газа в северную, к границам Израиля.

«То есть с явными целями возобновить какие-то военные вылазки против Израиля. Мы этого допустить не можем», — резюмировал он.

До этого The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что израильские власти готовят крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения инфраструктуры движения ХАМАС.

Ранее президент Палестины заявил о применении Израилем нового метода пыток.

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