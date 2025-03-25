Врач оценил эффективность антивозрастных кремов

Антивозрастные кремы не помогут добиться серьезного антиэйдж-эффекта, потому что они не проникают глубже верхнего слоя кожи. Об этом в интервью kp.ru рассказал главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, научно-медицинский просветитель, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

По его словам, основные механизмы формирования морщин действуют в среднем слое кожи. Однако некоторые средства, например, ретинол, могут «посылать сигналы» клеткам кожи, вырабатывающим коллаген и эластин, что дает антивозрастной эффект.

«Популярная гиалуроновая кислота в виде кремов способствует увлажнению кожи. Это может улучшать ее состояние в целом, но настоящего антиэйдж-действия нет. В то же время при введении гиалуронки внутрь (процедура биоревитализации) действительно запускаются процессы, приводящие к частичному разглаживанию морщин», — отметил Быканов.

Врач добавил, что лучшую доказательную базу в вопросе омоложения имеют ретинол, а также косметические средства с ниацинамидом (форма витамина B3), витамином С и определенными кислотами (AHA-кислоты: гликолевая, молочная и другие).

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