В Совфеде призвали обнулить налог на добычу ряда полезных ископаемых

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил на 15 лет обнулить ставку налога на добычу полезных ископаемых для руд всех редких металлов. Письмо с соответствующим предложением он направил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, пишет ТАСС.

«Предлагается обнулить ставку НДПИ и сохранить остальные стимулирующие коэффициенты для руд всех редких металлов, указанных в Налоговом кодексе РФ, в том числе для руд титана, вольфрама, циркония», — говорится в тексте письма.

Кутепов также призвал обеспечить условия, не допускающие нарушений указанных гарантий со стороны государства.

До этого стало известно, что Россия может увеличить свои запасы полезных ископаемых к 2050 году. Развитие технологий трудноизвлекаемых запасов позволит нашей стране, в частности, нарастить запасы нефти на 7 млрд тонн и газа — на 5 трлн кубометров.

По словам генерального директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (Роснедр) Игоря Шпурова, Россия не может полагаться на западные решения и должна развивать собственные технологии добычи недр. Для этого надо обеспечить ресурсную базу для сохранения и увеличения добычи углеводородов в РФ.

Ранее в ООН предупредили о последствиях резкого роста добычи полезных ископаемых в XXI веке