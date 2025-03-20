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В Совфеде призвали обнулить налог на добычу ряда полезных ископаемых

Сенатор Кутепов предложил обнулить налог на добычу руд редкоземельных металлов
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Alexey_Rezvykh/Shutterstock/FOTODOM

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил на 15 лет обнулить ставку налога на добычу полезных ископаемых для руд всех редких металлов. Письмо с соответствующим предложением он направил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, пишет ТАСС.

«Предлагается обнулить ставку НДПИ и сохранить остальные стимулирующие коэффициенты для руд всех редких металлов, указанных в Налоговом кодексе РФ, в том числе для руд титана, вольфрама, циркония», — говорится в тексте письма.

Кутепов также призвал обеспечить условия, не допускающие нарушений указанных гарантий со стороны государства.

До этого стало известно, что Россия может увеличить свои запасы полезных ископаемых к 2050 году. Развитие технологий трудноизвлекаемых запасов позволит нашей стране, в частности, нарастить запасы нефти на 7 млрд тонн и газа — на 5 трлн кубометров.

По словам генерального директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (Роснедр) Игоря Шпурова, Россия не может полагаться на западные решения и должна развивать собственные технологии добычи недр. Для этого надо обеспечить ресурсную базу для сохранения и увеличения добычи углеводородов в РФ.

Ранее в ООН предупредили о последствиях резкого роста добычи полезных ископаемых в XXI веке

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