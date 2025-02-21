Стало известно, как изменился объем автоперевозок между Россией и Китаем

Хуснуллин: автоперевозки между Россией с Китаем за год выросли на 70%

Объем перевозок с помощью автомобильного транспорта между Россией и Китаем вырос по итогам 2024 года на 70% относительно показателей за год до этого, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, написало агентство ТАСС.

Как отметил Хуснуллин, сохраняется потребность в построении дороги «Меридиан». «Если будет возможность, инвестор найдет финансовые возможности, мы безусловно будем поддерживать», — сказал вице-премьер о появлении новой трассы, которая свяжет Китай и Россию.

В первой половине января агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР написало, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого.

При этом объем товарооборота КНР и CША по итогам 2024 года увеличился на 3,7% в сравнении с годом до этого, до $688,28 млрд. Китай продал США в 2024 году товаров на $524 млрд, что на 4,9% больше, чем годом до этого.

Ранее глава МИД Китая объяснил, почему КНР покупает газ у России.