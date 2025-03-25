Глава ВТБ призвал оградить мировой финансовый сектор от политического давления и санкций

Глава ВТБ Андрей Костин призвал на международном уровне защитить финансовый сектор от политического давления и санкций. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, что санкции следует применять с большой осторожностью. Наверное, следует создать новую правовую базу, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Это мое личное мнение», — сказал он.

Таким образом Костин высказался об антироссийских санкциях.

14 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации. По его словам, США сознательно воздерживаются от введения дополнительных санкций, несмотря на наличие технических возможностей. Вашингтон рассчитывает вовлечь Россию и Украину в переговорный процесс для достижения мирного урегулирования.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю.