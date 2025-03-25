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Закон о праве на кредитные каникулы для самозанятых прошел первое чтение

Госдума одобрила право самозанятых на кредитные каникулы раз в пять лет
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Depositphotos

Госдума в первом чтении приняла проект закона о предоставлении права субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым россиянам раз в пять лет брать кредитные каникулы, пишет агентство РИА Новости.

В соответствии с проектом указанные категории могут обратиться за кредитными каникулами к кредитору сроком на полгода. Причем это право не связано ни с ухудшением финансового положения заемщика, ни с необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики.

Максимальный размер ссуды, по которой заемщик будет иметь право потребовать кредитные каникулы, должно установить правительство. До того, как это произойдет, такой предельный размер для микропредприятий составит 60 млн рублей, для малых предприятий — 400 млн рублей, для средних предприятий — 1 млрд рублей, для самозанятых – 10 млн рублей.

Во второй половине февраля Банк России порекомендовал кредитным организациям идти навстречу заемщикам из Белгородской, Брянской и Курской областей, по их желанию продлевать кредитные каникулы.

Ранее стало известно, сколько россиян решили отказаться от отпуска в 2025 году.

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