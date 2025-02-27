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ЦБ рекомендует финорганизациям идти навстречу заемщикам из приграничных регионов

ЦБ: кредиторы должны идти навстречу заемщикам из Белгорода, Брянска и Курска
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Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк (ЦБ) РФ рекомендует банкам идти навстречу заемщикам из Белгородской, Брянской и Курской областей, по их желанию продлевать кредитные каникулы. Об этом сообщила пресс-служба Банка России в официальном Telegram-канале.

«Регулятор рекомендует кредиторам инициативно взаимодействовать с заемщиками из Белгородской, Брянской и Курской областей (которым раньше были предоставлены кредитные каникулы или реструктуризация), чтобы выяснить их потребность в дальнейшей поддержке», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что если такая потребность у клиентов есть, финорганизациям следует ее удовлетворить и по желанию заемщика продлить каникулы на срок не менее шести месяцев.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что кредитные организации не должны автоматически считать государственные компании надежными заемщиками и ожидать, что в случае проблем за них расплатится государство.

Как отметила председатель регулятора, в случае, если власти не взяли на себя очевидные обязательства по недопущению банкротства компании с госучастием, то аналитики банков должны оценивать ее устойчивость так же, как и любой частной фирмы.

Ранее председатель Центробанка объяснила высокую процентную ставку.

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