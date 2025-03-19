Стало известно, сколько россиян решили отказаться от отпуска в 2025 году

Почти каждый шестой опрошенный россиянин будет работать без отпуска в 2025 году

В 2025 году 16% опрошенных россиян решили работать без отпуска. В прошлом году таковых было 27%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

По результатам опроса, 81% планируют пойти в отпуск в 2025 году, тогда как годом ранее их было 61%. Тех, кто затрудняется с ответом, в 2024 году было 12%, а в 2025 году — 3%.

Тем, кто планирует отказаться от отпуска, было предложено указать причины такого решения. В этом году нехватка денег осталась самой популярной причиной, ее указали 26% респондентов. При этом предпочитающих направить средства на «подушку безопасности» и готовящихся к крупным тратам оказалось поровну, по 22%. Остальные (суммарно 30%) указали иные варианты или затруднились с ответом.

Также в 2025 году стало в два раза меньше тех, кто планирует обращаться за займами на отпуск в банк, микрофинансовую организацию, к знакомым — 7% (годом ранее — 14%). Своими средствами обойдутся 76% опрошенных, еще 17% затруднились с ответом. В 2024 году — 67 и 19% соответственно.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

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