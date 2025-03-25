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Стали известны виновные в подорожании жилья в России

СМПРО: в подорожании жилья в России виноваты банки и девелоперы
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Vladimir Baranov/Global Look Press

В подорожании жилья в России виноваты банки и застройщики, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение консалтинговой компании в сфере промышленности стройматериалов СМПРО.

Аналитики компании провели сравнение главных групп затрат, которые отражаются на цене первичного жилья — стоимость строительно-монтажных работ и все остальные составляющие цены квадратного метра.

Оказалось, что в прошлом году на первую группу приходилось 42% итоговой стоимости «квадрата» в новостройках, а остальные 58% были связаны с прибылью застройщиков, расходами на приобретение прав на земельный участок, стоимостью прокладки внешних инженерных коммуникаций и их подключения, затратами на ввод проекта в эксплуатацию, а также рекламой компании и выплатами по кредитам.

Как сообщили в компании, по итогам прошлого года жилье в новостройках повысилось в цене на 30%, а цена строительно-монтажных работ выросла на 14%.

Во второй половине февраля генеральный директор строительной компании City Solutions Василий Тимофеев сообщил, что новые квартиры подорожают на 8-10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду жилья в Москве.

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