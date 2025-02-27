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Россиян предупредили о резком подорожании новых квартир

Глава City Solutions Тимофеев: новые квартиры в РФ подорожают на 10% в 2025 году
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новые квартиры подорожают на 8-10% в 2025 году по сравнению с 2024-м, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор строительной компании City Solutions Василий Тимофеев.

«По итогам прошлого года средняя стоимость квадратного метра в новостройках России выросла на 6%. В 2025 году, с учетом текущих экономических тенденций, ожидается рост цен на уровне 8–10%. Укрепление рубля, которое наблюдается в 2025 году, само по себе не является определяющим фактором для ценообразования на жилье, так как покупатели недвижимости в основном получают доход в рублях, а не в валюте. Основным фактором, определяющим спрос, остаются доступность ипотечных кредитов и уровень реальных доходов населения», — сказал эксперт.

По его словам, на стоимость жилья значительно влияет ключевая ставка ЦБ, влияющая на доступность проектного финансирования и ипотечных кредитов. Эксперт сказал, что, если укрепление рубля приведет к началу снижения ключевой ставки ЦБ, это сделает ипотеку более доступной, что поддержит спрос на жилье. Тимофеев ожидает, что цены на низколиквидные объекты (которые сложно быстро и выгодно продать — «Газета.Ru»), особенно в эконом-сегменте, могут снижаться в цене. Эксперт допустил, что жилье в дефицитных сегментах, чаще всего это бизнес-класс и элитное, — дешеветь не будет.

По данным сервиса »Яндекс Недвижимость», в 2024 году средняя цена кв. м новостроек в России составила 174 тыс. рублей (+13,5% за год).

Ранее сообщалось, что новостройки у транспортных узлов Москвы резко подорожали.

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