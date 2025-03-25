Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме россиянам посоветовали новый тип инвестиций

Депутат Кирьянов: россиянам лучше сейчас инвестировать в малый бизнес
close
Shutterstock

Сегодня на фоне сложившейся экономической ситуации и постоянных колебаний валютных курсов россиянам выгоднее всего инвестировать в малый бизнес – например, в пекарни, рестораны. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Корзина доллара и евро, по мнению депутата, сейчас «не работает», так как их курсы слишком сложно прогнозировать. Что касается покупки недвижимости, то непонятно, окупится ли это даже в перспективе ближайших трех десятков лет, отметил депутат.

«Новый тип инвестиций – это очень простой выход на IPO только не глобальный и большой, а чтобы каждая пекарня на углу могла бы акционироваться и стать привлекательной для народных вложений», — заявил он.

Такой подход парламентарий связал с оживлением экономики и отказом от использования «плохой кровеносной системы банков». Однако вложение в акции предприятий на простейшем уровне тоже требует предварительной проработки механизмов безопасности со стороны властей, заключил парламентарий.

До этого Кирьянов также посоветовал жителям вкладываться в золото, а не в доллары и евро. Покупку валюты он назвал непродуктивными, напомнив, что в этой области есть ограничения, в том числе – в российском законодательстве. При этом золото и бриллианты – это национальное достояние России, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что россияне хотят инвестировать в банановые плантации и ретроградный Меркурий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами