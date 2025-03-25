В Госдуме россиянам посоветовали новый тип инвестиций

Сегодня на фоне сложившейся экономической ситуации и постоянных колебаний валютных курсов россиянам выгоднее всего инвестировать в малый бизнес – например, в пекарни, рестораны. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Корзина доллара и евро, по мнению депутата, сейчас «не работает», так как их курсы слишком сложно прогнозировать. Что касается покупки недвижимости, то непонятно, окупится ли это даже в перспективе ближайших трех десятков лет, отметил депутат.

«Новый тип инвестиций – это очень простой выход на IPO только не глобальный и большой, а чтобы каждая пекарня на углу могла бы акционироваться и стать привлекательной для народных вложений», — заявил он.

Такой подход парламентарий связал с оживлением экономики и отказом от использования «плохой кровеносной системы банков». Однако вложение в акции предприятий на простейшем уровне тоже требует предварительной проработки механизмов безопасности со стороны властей, заключил парламентарий.

До этого Кирьянов также посоветовал жителям вкладываться в золото, а не в доллары и евро. Покупку валюты он назвал непродуктивными, напомнив, что в этой области есть ограничения, в том числе – в российском законодательстве. При этом золото и бриллианты – это национальное достояние России, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что россияне хотят инвестировать в банановые плантации и ретроградный Меркурий.