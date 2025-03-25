В России рекордно выросло потребление основных продуктов питания

Потребление белка животного происхождения (мясо, рыба, молоко и яйца) в России достигло максимального показателя по итогам 2024 года за всю историю статистических наблюдений, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

По итогам прошлого года совокупно в среднем один россиянин покупал 27,9 кг таких продуктов. С 1999 года, отметили эксперты, значение увеличилось примерно на 11,9 кг. В конце прошлого века показатель в стране составлял около 16 кг на душу населения.

Показатель вырос в основном за счет большего потребления мяса. В среднем один россиянин купил в прошлом году 11,7 кг этого продукта питания. Следом идет молоко (11,33 кг), рыба (2,86 кг) и яйца (2,02 кг).

В первой половине февраля «Россельхозбанк» сообщил, что агропромышленный комплекс РФ по итогам прошлого года установил 12 рекордов, в том числе по количеству собранных риса и сои. В 2024 году российские растениеводы собрали рекордные 1,26 млн тонн риса и 4,7 млн тонн рапса. Более того, специалисты получили 7 млн тонн сои, побив предыдущий рекорд и в этой категории.

Ранее эксперт рассказал, какое мясо в России подорожало сильнее всего.