Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, какое мясо в России подорожало сильнее всего

Экономист Калугин: говядина в России выросла в цене на четверть за год
close
Depositphotos

Наибольший рост стоимости за год среди разных видов мяса показала говядина (+25,4%). Об этом в беседе с РИАМО сообщил экономист, основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин. По его словам, в среднем килограмм говядины обойдется в 880 рублей.

Курятина подорожала на 11%. Килограмм мяса в среднем стоит 343 рубля. Свинина прибавила в цене на 6,6%. За килограмм придется выложить порядка 467 рублей, рассказал эксперт.

«Мясо дорожает из-за ряда факторов. В первую очередь увеличивается себестоимость продукции, так как ее составляющие (расходы на корма, лекарства, производственное оборудование) увеличиваются в цене. Дорожает и логистика, что также сказывается на стоимости», — прокомментировал Калугин.

Согласно его прогнозам, цены на мясо продолжат расти и в 2025 году.

В декабре сообщалось, что объем закупок Россией мяса за рубежом с 1 января по 17 ноября 2024 года вырос на 38,7%.

Как уточняется в письме министерства сельского хозяйства, направленном в правительство, в 2024 году власти установили квоту на беспошлинный ввоз в Россию 140 тысяч тонн такого мяса. К настоящему моменту разрешения были выданы на завоз 75,3 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что салат «Оливье» заметно подорожал за год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами