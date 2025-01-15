Эксперт рассказал, какое мясо в России подорожало сильнее всего

Экономист Калугин: говядина в России выросла в цене на четверть за год

Наибольший рост стоимости за год среди разных видов мяса показала говядина (+25,4%). Об этом в беседе с РИАМО сообщил экономист, основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин. По его словам, в среднем килограмм говядины обойдется в 880 рублей.

Курятина подорожала на 11%. Килограмм мяса в среднем стоит 343 рубля. Свинина прибавила в цене на 6,6%. За килограмм придется выложить порядка 467 рублей, рассказал эксперт.

«Мясо дорожает из-за ряда факторов. В первую очередь увеличивается себестоимость продукции, так как ее составляющие (расходы на корма, лекарства, производственное оборудование) увеличиваются в цене. Дорожает и логистика, что также сказывается на стоимости», — прокомментировал Калугин.

Согласно его прогнозам, цены на мясо продолжат расти и в 2025 году.

В декабре сообщалось, что объем закупок Россией мяса за рубежом с 1 января по 17 ноября 2024 года вырос на 38,7%.

Как уточняется в письме министерства сельского хозяйства, направленном в правительство, в 2024 году власти установили квоту на беспошлинный ввоз в Россию 140 тысяч тонн такого мяса. К настоящему моменту разрешения были выданы на завоз 75,3 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что салат «Оливье» заметно подорожал за год.