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Стали известны рекорды российского агропромышленного комплекса в 2024 году

«Россельхозбанк»: агропромышленный комплекс в 2024 году поставил 12 рекордов
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Агропромышленный комплекс РФ по итогам прошлого года установил 12 рекордов, в том числе по количеству собранных риса и сои. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на АО «Россельхозбанк».

В материале отмечается, что в 2024 году российские растениеводы собрали рекордные 1,26 млн тонн риса и 4,7 млн тонн рапса. Более того, специалисты получили 7 млн тонн сои, побив предыдущий рекорд и в этой категории.

Комментируя ситуацию, главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» Андрей Дальнов назвал рост производства данных культур позитивным сигналом. Особенно на фоне стабилизации производства подсолнечника и пшеницы.

«Это означает то, что севооборот становится более разнообразным и устойчивым к природным аномалиям», — пояснил эксперт.

Кроме того, в прошлом году в РФ зафиксировали рекорды по потреблению свинины и мяса бройлеров. Данные показатели составили около 32 кг на душу населения и 33 кг на душу населения соответственно. Потребление мяса в целом достигло отметки 83 кг на душу населения, а молочных продуктов — 250 кг на душу населения.

По данным «Россельхозбанка», еще один рекорд поставили производители мяса индейки. За 2024 год они получили 435 тыс. тонн продукта.

Также отличились производители сыров (порядка 1,04 млн тонн), колбасных изделий (около 600 тыс. тонн) и мороженого (свыше 2,5 млн тонн). Объем выпущенных растительных масел, в свою очередь, превысил 10 млн тонн.

В декабре 2024 года заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин заявил, что к концу текущего десятилетия страна может войти в ТОП-10 крупнейших экспортеров продовольствия в мире. Это произойдет, если объем продаж российских продуктов за границу вырастет до $55 млрд в денежном выражении.

Ранее в РФ назвали самые востребованные профессии в агропромышленном комплексе.

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