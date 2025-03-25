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Доходы России от продаж одного лакомства подскочили

«Агроэкспорт»: доходы России от продаж кондитерских изделий выросли на 8%
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Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Суммарные доходы российских экспортеров от продаж шоколадных кондитерских изделий иностранным покупателям увеличились по итогам 2024 года относительно показателя годом ранее на 8%, до $850 млн, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Такой результат оказался вторым максимальным за всю историю наблюдений. Получить больше доходов от продаж кондитерских изделий до этого российским экспортерам удалось только в 2021 году. Тогда их совокупная выручка составила $872 млн.

По итогам 2024 года Россия поставляла шоколадные изделия на рынки 90 стран. Главными покупателями за отчетный период выступили государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На долю Казахстана (+3,4 за год) и Белоруссии (+9,5%) пришлось в общей сложности порядка 40% всего российского экспорта.

На прошлой неделе в «Агроэкспорте» сообщили, что за первые два месяца 2025 года Россия смогла увеличить экспорт водки в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт водки превысил 3,5 тыс. тонн. Казахстан, Китай и Грузия стали главными государствами — импортерами алкогольного напитка.

Ранее в России предрекли подорожание популярных сладостей.

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