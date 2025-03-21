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Составлен топ-3 стран — импортеров российской водки

«Агроэкспорт»: Россия удвоила экспорт водки в начале 2025 года
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Владимир Астапкович/РИА Новости

За первые два месяца 2025 года Россия смогла увеличить экспорт водки в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

В публикации отмечается, что экспорт водки превысил 3,5 тыс. тонн. Казахстан, Китай и Грузия стали главными государствами-импортерами алкогольного напитка.

По информации Росалкогольтабакконтроля, за первые два месяца 2025 года производство водки в России сократилось на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,6 млн декалитров.

До этого сообщалось, что импорт грузинского виски на рынок России в 2024 году составил свыше 1,3 тыс. тонн. Этот показатель в десятки раз превосходит поставки предыдущих лет.

Объем поставок виски из Грузии в Россию в прошлом году составил 1 338,97 тонны. В 2023 году этот показатель составлял лишь 22,12 тонны, а в предыдущие годы — менее 10 тонн.

Помимо РФ, виски из Грузии поставляется в Армению и страны Евросоюза.

Ранее Грузия побила рекорд по экспорту вина в Россию.

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