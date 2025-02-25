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Snickers и Oreo предупредили о подорожании продукции

Производители Snickers и Oreo предупредили о подорожании продукции на 5-20%
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Shutterstock

Российские федеральные торговые сети получили уведомления от компаний Mondelēz и Mars о скором повышении отпускных цен на свою продукцию. Об этом сообщают «Известия».

Изменения коснутся широкого ассортимента популярных сладостей и вступят в силу в два этапа – с февраля и марта. Производители объясняют это беспрецедентным ростом затрат, вызванным резким подорожанием сырья на мировом рынке. Речь идет о рекордных ценах на какао-бобы, какао-продукты, а также о росте стоимости других ингредиентов, логистических и операционных расходов, упаковки, и валютных колебаниях.

Согласно информации Mars, цены на шоколадные батончики Mars, Snickers, Milky Way и Bounty вырастут на 13-19%. Skittles подорожает на 12%, драже M&M's – до 16%. Конфеты «Коркунов» станут дороже на 14-19%. Mondelēz также анонсировала повышение цен на свою продукцию, включая шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» в диапазоне от 5 до 15%. При этом компания не уточнила точных дат и процентного изменения цен.

Примечательно, что отечественные производители кондитерских изделий пока не объявляли о подобных корректировках цен на свою продукцию. Оба производителя, работающие в России через свои юрлица, считают, что текущие биржевые тенденции и прогнозы инфляции предполагают дальнейший рост цен на продукцию в будущем.

Накануне россиян предупредили о росте цен на рыбу, икру и консервы. Растущие издержки представителей рыбопромышленной отрасли лягут на потребителей.

Ранее стала известна страна Европы с самой высокой инфляцией.

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