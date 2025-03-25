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Россия снизила импорт вина из Грузии

Россия в январе и феврале в два раза снизила импорт вина из Грузии
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Александр Имедашвили/РИА «Новости»

Россия в январе и феврале текущего года уменьшила импорт вина из Грузии до четырехлетнего минимума.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской таможни.

Отмечается, что экспорт грузинского вина в Россию за указанный период составил лишь 5,6 тыс. т, что в 2,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Стоимость поставок сократилась в 2,2 раза в течение года — до $16 млн.

Эксперты считают, что к падению спроса на грузинское вино в России привели рост акцизов на алкоголь, изменение предпочтений покупателей, сезонные колебания и рыночные изменения, а также увеличение производства российского вина.

При этом в феврале сообщалось, что Россия импортировала из Грузии рекордный объем яблок. В январе республика поставила России 2471,93 тонны свежих яблок на $1,5 млн, что превышает суммарный экспорт яблок в РФ за первые три квартала прошлого года (1930,06 тонны).

Ранее Россия увеличила импорт виски из Грузии до рекордного уровня.

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