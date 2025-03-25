Россиянам рассказали о надежных стратегиях инвестирования

Несмотря на надежность вкладов как средства инвестирования, обратить внимание стоит и на акции компаний, программы долгосрочных сбережений и долгосрочного страхования жизни, сообщил «Известиям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова объяснила интерес россиян к вкладам тем, что ставки по ним остаются высокими. А аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов отметил приток денег на депозиты.

«Сберегательная модель поведения населения оказывает сдерживающее воздействие на рост экономики, поскольку потребление замедляется и бизнес стремится адаптироваться», — рассказал о еще одном тренде старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ (Института психолого-экономических исследований) Президентской академии Владимир Еремкин.

Он добавил, что размещенные в банках средства не оседают на счетах, а работают на экономику страны.

Накануне россияне рассказали, на что откладывают деньги. По данным исследования маркетплейса «Финуслуги», большинство — 77,6% — опрошенных откладывают деньги на будущее своего ребенка, а 22,4% респондентов пока что не делают этого.

Ранее сообщалось, в каком возрасте траты у россиян выше всего.