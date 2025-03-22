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Россиянам рассказали, кто поможет при наличии проблемных налоговых долгов

Консультант Мучараева: при задолженности налогоплательщик может обратиться в ФНС
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Если налогоплательщик не может погасить налоговую задолженность из-за финансовых трудностей, он имеет право обратиться в ФНС (Федеральную налоговую службу), сказала в комментарии РИА Новости налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

«Если налогоплательщик... не может сразу уплатить всю задолженность в бюджет, он имеет право обратиться в налоговый орган и попросить помочь урегулировать кассовый разрыв», — сообщила эксперт.

Она добавила, что ФНС уже несколько лет использует механизм, который позволяет уплачивать проблемные налоговые долги по частям. Служба может предложить россиянам разные варианты, например отсрочку, рассрочку или применить отлагательные меры взыскания (сдвинуть сроки принудительного взыскания долга согласно Налоговому кодексу).

«По закону инспекция должна направить налогоплательщику требование об уплате задолженности не позднее трех месяцев с момента ее возникновения — его можно направить в первый день трехмесячного срока, а можно в последний», — пояснила Мучараева.

Она упомянула и мировое соглашение о банкротстве, которое можно заключить с ФНС, если налогоплательщик оспаривает решение по налоговой проверкне в суде или возбуждено уголовное дело.

«Для должника это способ рассрочить погашение долга перед бюджетом и не стать банкротом, а налоговая получает возможность в случае нарушения условий мирового соглашения получить статус залогового кредитора или взыскать долг с поручителя и банка-гаранта», — отметила налоговый консультант.

По ее словам, в случае обращения по поводу рассрочки после вступления в силу решения по налоговой проверке, ее могут не предоставить, а правоохранители возбудят дело. В этом случае уголовной ответственности можно избежать, только если выплатить долг сразу и полностью.

В прошлом декабре налоговый юрист Александр Хаминский предупреждал о том, что россияне с долгами по налогам на квартиры, дачи и автомобили, начнут получать пени за просроченные платежи. В случае неуплаты ФНС подаст иск в суд, который почти всегда принимает сторону налоговых органов. После решения суда приставы могут ограничить выезд за границу, арестовать банковские счета и наложить запрет на отчуждение имущества.

Ранее сообщалось, что боксера Бетербиева ищут из-за долга в 21 тыс. руб.

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